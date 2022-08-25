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Yeni doktor Bilecikliler’e hizmet vermeye başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Nefroloji Uzmanı Dr. Nuriye Yıldız hasta kabulüne başladı.
BİLECİK 25.08.2022, 10:41
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Nefroloji Uzmanı Dr. Nuriye Yıldız hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nefroloji Polikliniği’nde Uzm.Dr. Nuriye Yıldız hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.
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