Yeni doğan kızlarının adını ’Ayda’ koydular

Bilecik’te Gülseren veMetin Güven çifti, yeni doğan kızlarına ’Ayda’ ismini koydular.

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrası Bornova’daki Rıza Bey Apartmanı’nda depremden tam 91 saat sonra kurtulan Ayda bebekten etkilenen bir aile bugün doğan kız çocuğunun adını ’Ayda’ koydu. Gülseren Metin Güven çifti, dün tüm Türkiye gibi kendilerinin sevinçten ağladığı belirterek, "Dün enkazdan çıkan küçük yavrumuz Ayda’nın ismini bugün dünyaya açan kızımıza vermekle iki sevinci yaşamak çok mutlu bir şey" dediler.