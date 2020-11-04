banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
Öğrenmenin yaşı yok
Öğrenmenin yaşı yok
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş

Yeni doğan kızlarının adını ’Ayda’ koydular

DOĞAN KIZLARININ ADINI 'AYDA' KOYDULAR

BİLECİK 04.11.2020, 12:14
3
Yeni doğan kızlarının adını ’Ayda’ koydular

Bilecik’te Gülseren veMetin Güven çifti, yeni doğan kızlarına ’Ayda’ ismini koydular.

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrası Bornova’daki Rıza Bey Apartmanı’nda depremden tam 91 saat sonra kurtulan Ayda bebekten etkilenen bir aile bugün doğan kız çocuğunun adını ’Ayda’ koydu. Gülseren Metin Güven çifti, dün tüm Türkiye gibi kendilerinin sevinçten ağladığı belirterek, "Dün enkazdan çıkan küçük yavrumuz Ayda’nın ismini bugün dünyaya açan kızımıza vermekle iki sevinci yaşamak çok mutlu bir şey" dediler.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
hafif yağmur
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3