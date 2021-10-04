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Yeni Bozüyük Devlet Hastanesi açılmaya gün sayıyor

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yüzde 99’u tamamlanan yeni Bozüyük Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

BİLECİK 04.10.2021, 10:06
Yeni Bozüyük Devlet Hastanesi açılmaya gün sayıyor

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yüzde 99’u tamamlanan yeni Bozüyük Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni Bozüyük Devlet Hastanesi inşaatında yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlandı. Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı yüzde 99’u tamamlanan 250 yatak kapasiteli yeni Bozüyük Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Yeni hastane hakkında bilgi veren İl Müdürü Damkacı, "Palyatif Bakım Merkezi, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Diş Protez Merkezi yer alacak. Tüm bölümlerin tek bir binada toplanacağı yeni hastanenin tamamlanması ile birlikte vatandaşlar her türlü sağlık hizmetini tek bir çatı altında alabilecek" dedi.

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