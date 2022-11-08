Yediler Camiinde ‘Sabah Namazı Buluşması’

Bilecik’te Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Camisi’nde ‘Sabah Namazı Buluşması’ düzenlendi.

Buluşmaya Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, vaizler, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yediler Camii İmam Hatibi İsa Atay tarafından Yasin Suresi tilavetiyle başlayan program, sabah namazının kılınmasının akabinde, dua ve tesbihatlarla devam etti. Buluşmada İl Müftüsü Ali Erhun cemaate hitap ederek sabah namazı buluşmalarının manevi kazanımlarına dikkat çekti. Buluşma çorba ikramıyla sona erdi.