“Yazıyorum Çiziyorum “ etkinliğine katılan öğrencilere ödülleri verildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Yazıyorum Çiziyorum “ etkinliğine katılan Bilecikli öğrencilere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2021 yılı etkinlikleri kapsamında Sosyal Hizmet Kurumlarında kalan çocukların şiir, öykü ve masal yazma ile resim ve karikatür çizme becerilerini geliştirmek, duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerini manevi değerleri içselleştirmeleri ve bu değerlerle güçlenerek sorunların üstesinden gelme/toplumla bütünleşme becerisi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla "Yazıyorum, Çiziyorum" başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda yarışmada dereceye giren öğrencilere Bilecik İl Müftülüğünde bir ödül töreni düzenlendi. Programa Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Emre Erdal ve dereceye giren öğrenciler katıldı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun kısa konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek başarılarının devamını diledi.