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Yazdıkları kitapları birbirlerine hediye ettiler

İKİ YAZAR İKİ KİTAP

BİLECİK 19.10.2020, 15:48
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Yazdıkları kitapları birbirlerine hediye ettiler

Bilecik Bozüyük ilçesinde genç yazarlar Dodurgalılar Derneğinde bir araya gelerek birbirlerine kendi yazdıkları kitapları hediye ettiler.

Dodurga Halk Kültürü Ansiklopedisi yazarı Ahmet Özen ve Pazaryeri Karaköy Halk Kültürü kitabı yazarı Sinan Bayram Dodurgalılar Derneği Ahmet Özen bağlama ve müzik bilgileri odasında bir araya geldiler. Bir süre sohbet ederek yazdıkları kitaplarla alakalı değerlendirmelerde bulunan genç yazarlar günün anısına yazdıkları kitapları birbirlerine hediye ettiler.

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