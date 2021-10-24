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Yazarlar ve şairler Bozüyüklü okurları ile buluştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen "Yazarlar ve Şairler Bozüyük Buluşması" yoğun ilgi gördü.

BİLECİK 24.10.2021, 17:25
Yazarlar ve şairler Bozüyüklü okurları ile buluştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen "Yazarlar ve Şairler Bozüyük Buluşması" yoğun ilgi gördü.

Bozüyük’te bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve çok sayıda okur katıldı. Yazarlar Ömer Lütfi Bakan, Elif Özlem Durak, Sebahattin Abi ve Kevser Küçük kitaplarını Bozüyüklü okurları için imzalarken, desteklerinden ve katılımlarından dolayı Başkan Bakkalcıoğlu’na teşekkür ettiler.

Etkinliğin ardından Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, Bozüyük Dostları Derneği’nde düzenlenen Edebiyat Günleri imza gününe katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu, etkinliğe katılan yazarlar Emel Altınay Yılmaz ve Yaşar Işıkhan Temirli’den eserleri hakkında bilgi alarak sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Yılmaz ve Temirli’ye yazı hayatlarında başarılar diledi.

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