banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Yaz spor okullarındaki miniklere formaları dağıtıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde devam eden yaz spor okullarındaki miniklere formaları dağıtıldı.

BİLECİK 04.08.2021, 12:09
Yaz spor okullarındaki miniklere formaları dağıtıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde devam eden yaz spor okullarındaki miniklere formaları dağıtıldı.

Söğüt Spor bünyesinde belediye destekli yaz spor okullarına minikler büyük ilgi gösterirken, 400 çocuğu formaları dağıtıldı. Törene Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve Söğütspor Başkanı Halil Güzel katıldı. Forma ve spor malzemeleri alan minikler sevinçleri gözlerinden okunurken, Kaymakam Tuncer ve Başkan Sever’e teşekkür etti.
Yorumlar (0)
31°
açık