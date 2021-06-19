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Yaz meyveleri arasında en pahalı ’Kayısı’

Yazın vazgeçilmez tatlarından olan kayısı, Bilecik’teki pazar tezgahlarının en pahalı meyvesi olarak 15 liradan satılarak adeta el yakıyor.

BİLECİK 19.06.2021, 11:07
Yaz meyveleri arasında en pahalı ’Kayısı’

Yazın vazgeçilmez tatlarından olan kayısı, Bilecik’teki pazar tezgahlarının en pahalı meyvesi olarak 15 liradan satılarak adeta el yakıyor.

Lezzeti ve ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Malatya kayısısı, yapılan ilk hasadın ardından tezgahtaki yerini aldı. Yeni mahsul yaş kayısının kilosu 15 TL’den Bilecik merkez Hürriyet mahallesinde kurulan kapalı pazarda satışa sunulmaya başlandı. Kilosu 15 liradan satılan kayısıya fazla ilgi olmadığı anlatan pazarcı Mustafa Yıldız, "Meyvelerin arasında fiyatı en pahalı olan kayısı. Kilosu 15 liradan satmaya başladık. Vatandaşlarımız biraz sabrederse mahsul bollaştıkça fiyatlar düşecektir.” dedi
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