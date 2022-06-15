Yaz Kur’an kursu eğitim seminerleri başladı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an kursu öğreticilerine ve din görevlilerine yönelik hizmetiçi eğitim semineri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı yaz Kur’an kursları uygulama esasları çerçevesinde Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen seminer, Dodurga beldesi Çarşı Camii İmam Hatibi Osman Arslan’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açış konuşmasını yapan Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Onlarla iletişim kurmak onlara dini ve milli değerlerimizi kazandırmak temel gayemizdir. Çocuklarımız sizlere emanettir." dedi.