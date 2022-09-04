Yaz bilim kampında 714 öğrenci etkinliklere katıldı

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların verimli ve keyifli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla hazırlanan ’Yaz Bilim Kampı’nda 714 öğrenci farklı etkinliklere katıldı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara yaz tatili hediyesi olan yaz bilim kampında, çocuklar birbirinden eğlenceli atölye faaliyetlerine katılmanın yanı sıra eğlenceli matematik dersleri ile buluştu. 4 Temmuz ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen kampta çocuklar; akıl ve zeka oyunları, blok tabanlı kodlama kursu, bilgisayar kursu, eğlenceli matematik ve satranç kurslarında keyifli anlar yaşadı.

Kampta ayrıca; ayın evreleri, cubetto atölyesi, beebot atölyesi, canlılar dünyasına yolculuk, böceklerin dünyası, proje geliştirme atölyesi, mind robot atölyesi, küt küt kalp atölyesi, astronomi atölyesi, çıtır çıtır elektrik devresi atölyesi, geri dönüşüm malzemelerinden müzik aleti atölyeleri ile saatleri öğreniyorum adlı atölyeler de yer aldı.

Çocuklar ile aileleri, Uzman Eğitmenler Serpil Yılmaz ve Sevgi Akkoy’un verdiği derslerin çok verimli geçtiğini belirterek, devam etmesi isteklerini de iletti.