Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, şehir içi ve dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde ziyaretlerini gerçekleştiren Konyalı heyete, Yaşayan Şehir Müzesi görevlileri rehberlik etti. Heyete, Bilecik’in tarihi, kültürel değerleri ve sosyal yaşantısı hakkında bilgiler aktardı. Bilecik’in geçmiş ile yakın tarihinden görseller ve materyallerle bilgilerin aktarıldığı Yaşayan Şehir Müzesi, pandemide uyulması gereken kurallar ölçüsünde misafirlerini ağırlamaya devam edeceği bildirildi.