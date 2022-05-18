Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle Bilecik’e gönderilen yardımcı kaynaklar öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ücretsiz olarak verilen yardımcı kaynak kitapların dağıtımı devam ediyor. Yardımcı kaynak kitaplar ücretsiz olarak Bilecik’te öğrencilerin istifadesine sunuldu. Bakanlığın dağıtım planı çerçevesinde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü kentin merkez ve ilçelerinde öğrencilere yardımcı kitap dağıttı.

Öğrenciler dağıtılan kitaplardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Milli Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı’na ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.