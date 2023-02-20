Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası çerçevesinde poliüretan mat yüklü 9’uncu yardım tırı Hatay’a doğru yola çıktı.

Bozüyük’te bir firmasının desteği ile hazırlanan yardım tırında bulunan poliüretan matlar Hatay EXPO’da kurulacak büyük çadır alanında kullanılacak. Firmasının bahçesinden yola çıkan tırı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve firma yetkilileri uğurlarken Başkan Bakkalcıoğlu tır şoförüne hayırlı yolculuklar diledi. Konu hakkında bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu “Artık çadırlar kuruluyor bölgede. Üretici firmayla birlikte zemini ısı ve suya karşı koruyacak poliüretan zemin malzemesi yüklü 9’uncu yardım tırımız Hatay’a doğru yola çıktı” dedi.