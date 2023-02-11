Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremden zarar gören vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Söğüt Kaymakamlığı, AFAD koordinasyonunda başlatılan ve belediyenin destekleriyle düzenlenen deprem yardım kampanyasına Söğüt halkı yoğun ilgi gösterdi.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardımların toplandığı, paketlendiği ve tasnif edildiği toplama merkezinde yardım çalışmalarını yerinde takip etti. Kaymakam Tuncer, ziyaret sırasında yardım toplama çalışmalarını inceleyerek oradaki yetkilerden bilgi aldı.

Yardım malzemelerini paketleyen ilçe halkıyla bir süre sohbet eden Kaymakam Tuncer, “Afet bölgesindeki depremzedelerimize ulaştırılmak üzere Söğüt’lü hemşerilerimizin ayni yardımlarının yüklendiği 6’ncı tır da umut olmak için yola çıktı” dedi.