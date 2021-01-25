Yardım çağrısına duyarsız kalmadı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde son yılların en soğuk günleri yaşanırken, başka yerlerden bırakılan ve aç kalan sokak hayvanların zorlu yaşamı sebebi ile yapılan yardım çağrısı karşılık buldu.

Pazaryeri’ne bağlı Gümüşdere Köyü son günlerde başka yerlerden bırakılan sokak hayvanları ile dolup taşarken, köylüler kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını besleyerek soğuk günlerde onları yalnız bırakmadı. Köyde geceleri eksi 20’leri bulan hava soğukluğu nedeniyle sokak hayvanları zor şartlar altında yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar.

Sosyal medyada sokak hayvanlarının fotoğrafını paylaşarak yem ve mama isteyen köylülerin çağrısına Bozüyük’te ikamet eden hayırsever Abidin Turfan’dan cevap geldi. Gümüşdere köyündeki sokak hayvanlarına yem temin eden Abidin Turfan, “Sosyal medyada gördüğüm fotoğraftan çok etkilendim. Bir tarafta sokağa atılan can dostlarımız bir taraftan da onlara bakmaya çalışan köylü vatandaşlarımız. Elimizden geldiği kadar bir nebze de olsa sokak hayvanlarına yem temin ettim. Can dostlarımıza bu soğuk günlerde herkesin yardımcı olması lazım. Köylü vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına gösterdiği ilgi alakası için teşekkür ediyorum. Duyarlı vatandaşları sokak hayvanlarına yardım etmelerini istiyorum" dedi.