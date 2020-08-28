Yaralı şahin tedavi edilerek doğaya salındı
YARALI ŞAHİN TEDAVİ EDİLEREK DOĞAYA SALINDI
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen yaralı şahin doğaya salındı.
Başta sokak hayvanları olmak üzere birçok yaban hayvanının tedavi edildiği Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bu kez yaralı şahin tedavi edildi. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, tedavi ve rehabilitasyon merkezinin hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, ‘’Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından bize getirilen yaralı şahini tedavi altına aldık. İyileştikten sonra doğal yaşam alanına geri saldık. Vatandaşlarımızın da bu tür durumlara karşı duyarlı olmalarını ve yaralı hayvanları bizlere getirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Avcı, ayrıca sokak hayvanlarını yaz mevsiminin olumsuzluklarına karşı korumak amacıyla ev ve sokakların uygun alanlarına su ve mama bırakmanın çok önemli olduğunu kaydetti.
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