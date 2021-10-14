Bilecik’te devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri Dömez Köyü yakınlarında yaralı bir kartal olduğu gördüler. Yaralı kartalı yolun kenarından alarak araca alan ekipler, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bilecik İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.