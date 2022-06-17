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Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundular

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret ederek üniversiteye yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BİLECİK 17.06.2022, 10:58
Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundular

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret ederek üniversiteye yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bilecik Müftüsü Ali Erhun’u makamında ağırladı. Gündem hakkında istişarelerde bulunan ikili yapımına yakın zamanda başlanacak olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Camisi hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretin ardından Müftü Erhun, yapılacak olan caminin hayırlı olmasını temenni ederek Rektör Beydemir’e kitap hediyesi takdim etti. Rektör Beydemir ziyaret için Müftü Erhun’a teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi.

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