Yangında 8 küçükbaş hayvanı telef olan aileye destek

Bilecik’te geçtiğimiz gün meydana gelen ve 8 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangından etkilenen aileye destek ve diğer hayvanların sağlık durumlarını tespit etmek için çalışma yapıldı.

Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde ikamet eden Mustafa Sakın’ın evinde geçtiğimiz gece henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıkmıştı. Alevler kısa sürede ahır ve samanlığa sıçradı. Çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılmaz hala gelirken 8 küçükbaş hayvan telef olmuştu. Bilecik Valiliği koordinesinde harekete geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri aileyi ziyaret ederek incelemede bulundu. Hızla başlayan destek çalışmaları ilea aileye; hayvan yemi, nakdi, eşya ve sağlık başta olmak üzere gerekli yardımın ivedilikle sağlanacağı açıklandı.

Aileyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yaşanan acı olay karşısında mağduriyetin giderilmesi için devlet olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Öte yandan İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yangından kurtarılan hayvanların sağlık durumlarını tespit etmek için çalışma yaptı.