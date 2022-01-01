Yangın ve geri dönüşüm semineri yapıldı

Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen “Yangın ve geri dönüşüm semineri” Yeni Mahallede gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık’ın da katıldığı programda, ev hanımlarına yangın anında yapılması gerekenler anlatılarak; mutfak yangınları, baca yangınları, elektrik yangınları ve yangın söndürme cihazı kullanımı hakkında bilgiler verildi. Ardından hanımlara atık çöp miktarını azaltmak, kaynakların tükenmesini önlemek ve kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçebilmek amacıyla geri dönüşüm anlatıldı. Ayrıca geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen atıklar, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların geri dönüşümü hakkında bilgiler verildi.

Programının sonunda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, katılımcılara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun selamlarını ve yeni yıl kutlama mesajını ileterek, “Yangın hepimizin dikkat etmesi gereken çok önemli bir husus, özellikle ev hanımlarımızın bu hassas konularda mutlaka bilgilendirmeleri gerekiyor. Ev yangınlarının genellikle elektrik tesisatı hataları ve mutfakta çıkan yangınlar olduğunu görüyoruz. Bu noktada bilinçli olmak çok önemli. Ayrıca hepinizin yeni yılını kutluyor, ekonomik zorlukların azaldığı, hak ve adaletin öne çıktığı sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara sıvı yağ, deterjan ve mutfak önlüğü seti hediye edildi.