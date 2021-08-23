Yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyareti

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik’in Gülümbe köyünde çıkan yangın sonrası köylülere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyü Yunuslar Mahallesi’nde Erkan Kenç’e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül olmuştu. Yangına Bilecik Belediyesi ve yakın beldelerden gelen 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arasözler müdahale etmişti. Büyük uğraşlar sonunda yangın saatler sonra söndürülürken, can kaybı olmamıştı. Milletvekili Yaşar Tüzün ve beraberindekiler, Gülümbe köyüne gelerek, yanan evlerde incelemede bulundu. Ardından köy kahvesinde köylülerle bir araya gelen Tüzün, geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüzün, "Yangında can kaybı olmaması tek tesellimiz" dedi.