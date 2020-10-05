banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Twitter'a 'Birdwatch' özelliği geliyor
Twitter'a 'Birdwatch' özelliği geliyor
Vitor Hugo Türkiye'de
Vitor Hugo Türkiye'de
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'

Yamaç paraşütçülerinin yeni mekanı Hisarcık Köyü

YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİNİN YENİ MEKANI HİSARCIK KÖYÜ

BİLECİK 05.10.2020, 10:57
2
Yamaç paraşütçülerinin yeni mekanı Hisarcık Köyü

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık Köyü, yamaç paraşütçülerinin yeni mekanı oldu.

Osmaneli merkeze 21 kilometre uzaklıkta bin rakımlı Hisarcık Köyü, yamaç paraşütçülerinin yeni mekanı oldu. Paraşütçüler 2 bin yüksekliğe ulaştığını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyemizin destekleri ile hızla ilerleyen yamaç paraşütü sporuna ve yamaç paraşütü parkurlarımıza ilgi her geçen gün artıyor. Hafta sonu Hisarcık Köyümüz pistinde milli paraşüt sporcumuz ve değerli hocamız Semih Sayır, arkadaşları, 1308 Osmaneli Belediyespor Yamaç Paraşütü Başkanımız Osman Kıvrak ve sporcularımız uçuşlar gerçekleştirdiler. 2 bin metre yüksekliğe ulaşan sporcularımız yanında, yeni tecrübe süresini doldurmaya çalışan sporcularımızda atlayışlar yaptılar. Hisarcık Köyü pistimiz ve ilçe merkezimizdeki Ayı Kaya pistimiz yamaç paraşütçülerinin yoğun ilgisini çekiyor ve pistlerimiz boş kalmıyor. 1308 Osmaneli Belediyespor Yamaç Paraşütü Başkanımız Osman Kıvrak ve Yamaç Paraşütü Milli Takım hocası Semih Sayır’a ilçemizde yamaç paraşütü sporu için verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
30°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2