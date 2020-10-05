Yamaç paraşütçülerinin yeni mekanı Hisarcık Köyü

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık Köyü, yamaç paraşütçülerinin yeni mekanı oldu.

Osmaneli merkeze 21 kilometre uzaklıkta bin rakımlı Hisarcık Köyü, yamaç paraşütçülerinin yeni mekanı oldu. Paraşütçüler 2 bin yüksekliğe ulaştığını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyemizin destekleri ile hızla ilerleyen yamaç paraşütü sporuna ve yamaç paraşütü parkurlarımıza ilgi her geçen gün artıyor. Hafta sonu Hisarcık Köyümüz pistinde milli paraşüt sporcumuz ve değerli hocamız Semih Sayır, arkadaşları, 1308 Osmaneli Belediyespor Yamaç Paraşütü Başkanımız Osman Kıvrak ve sporcularımız uçuşlar gerçekleştirdiler. 2 bin metre yüksekliğe ulaşan sporcularımız yanında, yeni tecrübe süresini doldurmaya çalışan sporcularımızda atlayışlar yaptılar. Hisarcık Köyü pistimiz ve ilçe merkezimizdeki Ayı Kaya pistimiz yamaç paraşütçülerinin yoğun ilgisini çekiyor ve pistlerimiz boş kalmıyor. 1308 Osmaneli Belediyespor Yamaç Paraşütü Başkanımız Osman Kıvrak ve Yamaç Paraşütü Milli Takım hocası Semih Sayır’a ilçemizde yamaç paraşütü sporu için verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.