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Yağma olayının şüphelileri tutuklandı
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağma olayının şüphelisi olarak yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİLECİK 14.07.2021, 11:45
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağma olayının şüphelisi olarak yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cezaevinde tutuklu bulunan şüphelilerden B.K.’nin ifadesi üzerine diğer şüpheli M.L.’nin 4 Eylül Mahallesinde bulunan evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 30 adet borçlu bilgileri doldurulmuş senet, 3 adet sim kartı bulunmayan cep telefonu, bir miktar kullanılmaya hazır metamfetamin, uyuşturucu madde içmek için kullanılan camdan imal edilmiş bong ve alacak verecek hesabının tutulduğu siyah renkli ajanda ele geçirildi.Olayın 2 şüphelisi de tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.