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Yağışlar öncesinde oluklar temizlendi

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar periyodik olarak temizleniyor.

BİLECİK 16.10.2021, 10:13
Yağışlar öncesinde oluklar temizlendi

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar periyodik olarak temizleniyor.

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve haftada 2 gün hizmet veren kapalı pazarda vatandaşların gıdaya ulaşımında hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla mazgal temizliği, iç ve dış temizliği düzenli olarak yapılıyor. Mevsim itibariyle başlayacak yağışlar öncesinde de gerekli tedbirleri alan belediyemiz ekipleri, yağmur oluklarının tıkanması ile olumsuz bir durum yaşanmaması amacıyla tüm olukları tazyikli su ile yıkayarak temizliyor.

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