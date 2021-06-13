banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!

Yabani hayvanların saldırısına uğrayan kuzu sahibine teslim edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kırsal alanda yabani hayvanların saldırısına uğrayan kuzu sahibine teslim edildi.

BİLECİK 13.06.2021, 18:26
Yabani hayvanların saldırısına uğrayan kuzu sahibine teslim edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kırsal alanda yabani hayvanların saldırısına uğrayan kuzu sahibine teslim edildi.

Duyarlı bir vatandaş tarafından kırsal alanda bir kuzunun yabani hayvanlar tarafından kovalandığı ihbarını alan Bozüyük Belediyene bağlı veterinerlik hizmetleri birimi kısa sürede ihbar edilen adrese giderek, kuzuyu teslim aldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından kuzuda bir yaraya rastlanmazken, kuzunun sağlıklı olduğu belirtildi. Daha sonra kuzunun sahibine ulaşan belediye ekipleri tutulan tutanağın ardından kuzuyu sahibine teslim etti. Saldırıya uğrayan kuzunun sahibi belediye ekiplerine ve ihbarı gerçekleştiren vatandaşa teşekkür etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
parçalı bulutlu
banner493