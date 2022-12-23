Yabancı Diller Yüksekokulu’nda inceleme yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gülümbe yerleşkesinde faaliyet gösteren Yabancı Diller Yüksekokulu’nu ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Yurdakul ve yüksekokul akademisyenleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun akademik biriminin yapısı, geleceği, Gülümbe yerleşkesinin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Rektör Beydemir’e ziyaret esnasında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti.