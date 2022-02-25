Voleybol Yıldız Kızlar il şampiyonu belli oldu

Bilecik’te düzenlenen Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonasında kupa Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımının oldu.

4 takımın mücadele ettiği il şampiyonasının finali Söğüt Spor Salonu’nda oynandı. Final müsabakasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımı, kendi kulübünün B takımı ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda A takımı il şampiyonu B takımı da şampiyonanın 2’incisi oldu.