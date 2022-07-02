Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı uyardı

Bilecik Belediyesi Veteriner işleri Müdürü Netret Avcı, ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Açık kaplardaki sular larva oluşumunu artıyor” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar, 3 ekip halinde gece ve gündüz ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara sağlıklı ve güvenli ortamlar sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, gece uçkunla gündüz ise larva ile mücadele ediyor. Şehirdeki tüm cadde ve sokaklarda rutin ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları ilanlarla vatandaşları uçkun ve larva oluşumuna karşı bilgilendirici ilanlarda bulunuyor.

“Açık kaplardaki sular larva oluşumunu artıyor”

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi verirken diğer yandan vatandaşları gereksiz su birikintilerine karşı uyardı. Uçkun ve larvaların su birikintilerinde çoğaldığını ve hayat bulduğunu hatırlatan Avcı, ”Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak, belirlenen saat ve takvim doğrultusunda hem gece hem de gündüz ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Üç ekip halinde geceleri uçkunla gündüz de larva ile mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızı, sokak ve balkonlarındaki gereksiz su birikintilerine karşı uyarıyoruz. Açık kaplardaki sular larva oluşumunu artıyor. Vatandaşlarımız bu yönde hassas olurlarsa çalışmalarımızda bizlere büyük yardımda bulunmuş olurlar” dedi.