Veteriner İşleri Müdürü karantinaya alındı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, temaslı vaka olması sebebiyle 10 günlük karantinaya alındı.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, komşusunun Korona virüs (Covit-19) testinin pozitif çıkması ve kendinin temaslı olması nedeniyle 10 günlüğüne evinde karantinaya alındı. Avcı karantinada olduğunu, sosyal medya üzerinde "Temaslı olduğumdan bir hafta karantinadayım, haftaya görüşmek üzere" yaptığı paylaşım ile duyurdu.