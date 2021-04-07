banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Güzellik yarışmasında taç kavgası!
Güzellik yarışmasında taç kavgası!
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir
Kuzey Kore'de koronavirüs vakası yokmuş!
Kuzey Kore'de koronavirüs vakası yokmuş!

Veteriner İşleri Müdürü karantinaya alındı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, temaslı vaka olması sebebiyle 10 günlük karantinaya alındı.

BİLECİK 07.04.2021, 13:41
2
Veteriner İşleri Müdürü karantinaya alındı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, temaslı vaka olması sebebiyle 10 günlük karantinaya alındı.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, komşusunun Korona virüs (Covit-19) testinin pozitif çıkması ve kendinin temaslı olması nedeniyle 10 günlüğüne evinde karantinaya alındı. Avcı karantinada olduğunu, sosyal medya üzerinde "Temaslı olduğumdan bir hafta karantinadayım, haftaya görüşmek üzere" yaptığı paylaşım ile duyurdu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
19°
açık