Veteriner İşleri Müdürü Avcı’dan ‘armut kaplanı’ böceği açıklaması

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, kent geleninde son günlerde sıklıkla görülen armut kaplanı isimli böcek hakkında açıklama yaptı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, adı geçen böcek türünün insan sağlığına zararı olmayan tarım zararlısı bir böcek türü olduğu belirtilerek, şunlar kaydetti:

‘’Son günlerde çevre iller başta olmak üzere ilimizde de görülmeye başlayan armut kaplanı, bitki öz suları ile beslenen tarım zararlısı bir böcek türüdür. Sözü edilen böcek türü, vektör özelliği olmayan ve hastalık taşımayan bir türdür. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları belirli bir takvim dahilinde, herhangi bir aksaklık olmadan devam etmektedir. Armut kaplanı isimli böceğin, kan emme özelliği ve insanlara zararı olmamasına rağmen Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli ilaçlama çalışmaları başlatılmıştır. Mevsimsel geçişe bağlı olarak sayıları fazlaca artmış olan böcek türü, Edirne ve Kocaeli başta olmak üzere çevre illerimizde de görülmektedir. Armut kaplanı ve türevi haşere ile ilgili ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir tedirginliğe kapılmamalarını ve Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak gerekli tedbirlerin alındığı bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz."