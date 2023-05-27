Vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Bozüyük’te emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 1’inci taksit ödemeleri 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri gerektiğini hatırlatan Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, mükelleflerin ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.50 saatleri arasında belediye veznesine, haftanın 7 günü 08.00 ile 23.00 saatleri arasında otogar veznesine ve kapalı pazarın açık olduğu cumartesi ve salı günlerinde kapalı pazar veznesine yapabileceklerini belirttiler. Belediye veznelerinin mükelleflerin hafta sonunda da rahatlıkla ödeme yapabilmeleri için 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü 08.30 ile 16.50 saatleri arasında da hizmet vereceği bildirildi. Belediye yetkilileri, ayrıca ödeme yapacağı miktarı bilmeyen vatandaşların emlak vergisi borçlarını (0228) 314 67 00 - dahili 148-149-150 numaralı telefonlardan öğrenebileceklerini, Bozüyük dışından vergi ödemek için ise 228134 nolu posta çeki hesabına para yatırabileceklerini, ayrıca www.bozuyuk.bel.tr internet adresinden de online ödeme yapabileceklerini belirttiler.