Vatandaşlar fiyatından dolayı yerli muz tercih ediyor

Bilecik’te kurulan kapalı pazardaki tezgahlarda yerini alan yerli muzlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle tercih ediliyor.

Mersin’in Anamur ilçesinden Bilecik kapalı pazara getirilen yerli muzlar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Bu yıl bol olmasından dolayı fiyatların düştüğünü anlatan pazarcı Gencer Genç, "Şu anda ’Chiquita’ muz diye tabir edilen yurt dışı muzlarına inat, bizler yerli muz satıyoruz. Allah’a şükürler olsun bu yıl yerli muz çok olunca kilosu 12 liraya kadar düştü. Muzun fiyatı diğer meyvelere göre uygun olduğundan vatandaşlar çilek, erik, şeftali gibi meyveleri az alırken, muzu daha çok alıyorlar. Bu da muza olan ilginin fiyatından dolayı olduğunu gösteriyor. Bu yıl hem fiyatlar hem de satışlardan memnunuz" dedi.