Vatandaşlar daha rahat ve konforlu ulaşım ağlarına kavuşuyor
VATANDAŞLAR DAHA RAHAT VE KONFORLU ULAŞIM AĞLARINA KAVUŞUYOR
Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında yeni yollar açılarak, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım ağlarına kavuşması sağlanıyor.
Son olarak, Bahçelievler Mahallesi Figen Sokak ile 493. Sokak Özgün ve Doktorlar siteleri arasında yeni yol çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, açılan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması yaptı. Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında daha sağlıklı ve kaliteli bir bağlantı oluşturacak yol çalışmasında yağmur suyu altyapı çalışmaları başladı. Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerinde yer alan ve Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında bağlantı kuran yolda asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, yolun hizmete açılması için son çalışmalar gerçekleştiriliyor.
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|8
|14
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|7
|13
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|8
|12
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|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
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|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
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|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
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|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
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|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
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|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
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|10
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|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
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|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
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|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
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|5
|19. Huesca
|8
|5
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