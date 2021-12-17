Vatan Plastik çevreye dost enerji ile üretim yapacak

Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanma dönemini başlatan Vatan Plastik, Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikasına (I-REC) sahip oldu.

5 fabrikada yıllık 200 bin ton plastik üreten Vatan Plastik, ‘daha temiz bir dünya’ anlayışından hareketle, ‘sürdürülebilir ekosistem’ için önemli bir işe imza attı. Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanma kararı alan şirket bu kapsamda Aksa Elektrik ile işbirliği yaparak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Çevreye dost enerji kullanarak sürdürülebilir ekosisteme katkı sağlayan Vatan Plastik, doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol oynayacak.

1957 yılında Behruz Vatandost tarafından kurulmuş olan sektörünün lider kuruluşlarından Vatan Plastik, Türkiye’nin en büyük 300 firması arasında da yer alıyor ve 600’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. 100’den fazla ülkeye ihracat yapan şirketin 200 bin metrekare üretim alanı bulunuyor. Vatan Plastik 5 fabrikasında sera örtüsü, stretch film, gıda streç filmi, silaj streç filmi, shrink film, stretch hood, plastik bobin, dolgulu polimer, çöp torbası, plastifiyan ve çeşitli katkı malzemeleri üreterek Türkiye’nin üretimine güç katan şirketlerin başında geliyor.