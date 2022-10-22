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Valilikte 3. Organize sanayi bölgesi konuşuldu
Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.
BİLECİK 22.10.2022, 13:09
Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.
Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, 3. OSB’de yürütülen çalışmalar ve planlanan alt yapı projeleri değerlendirildi.