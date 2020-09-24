Vali’den korona virüs denetimi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs salgını ile mücadele denetimleri kapsamında çeşitli iş yerleri ve işletmelerde yapılan denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşları uyardı.

Korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında, alınan tedbirler ve belirlenen kurallar konusunda esnaflarımızın ve vatandaşların bilinçlendirilmeleri maksadıyla İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı denetimleri ilimiz ve ilçelerimizde de gerçekleştirildi.

"Pandemiye karşı elimizdeki tek tedbir temizlik, maske, mesafe"

Denetimler kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Vali Şentürk ’’Korona virüsle mücadelede istisnasız her vatandaşımızın dikkatine ve tedbirine ihtiyacımız var. Bu virüsün henüz tedavisi yok. Pandemiye karşı elimizdeki tek tedbir temizlik, maske, mesafe. Bunun yanında virüs taşıdığını bildiği halde evinde izole olarak kalması gerekirken sokağa çıkan, işine giden, diğer insanlarla bir araya gelen herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük bir vebal altına girmektedir. Bu tedbirler vatandaşımızın günlük hayatını zora sokmak için değil, bu tedbirlerin amacı vatandaşlarımızın sağlığını korumak için alınmaktadır. Biz uyarmaya, denetim yapmaya devam edeceğiz’’ ifadesinde bulundu.