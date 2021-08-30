Vali Vekili Kadiroğlu’un, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bilecik Vali Vekili Kadiroğlu, 30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve sonucunu zaferle taçlandırdığı tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtetti. Kadiroğlu, "Türk Milleti; 30 Ağustos zaferi ile ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı zor koşullara ve imkansızlıklara rağmen hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu şanlı ecdadın torunları olarak bizlere düşen görev, bizlere emanet edilen aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonsuza kadar korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bu anlamlı zaferin yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, halkımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.