Vali vatandaşın "yola bariyer" talebine duyarsız kalmadı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yol için bariyer talebinde bulunan vatandaşın isteğini yerine getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Bilecikli Veysel Gökçedağ, valiliğin sosyal medya hesabına Beşiktaş Mahallesi Kaldirek Köprüsü mevkiindeki yolun tehlike arz eden bölümü için bariyer talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, vatandaşın talebini yerine getirmek için harekete geçti. Bilecik Belediye Başkanlığına verilen talimatla yola bariyer yerleştirme işlemi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.