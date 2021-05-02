banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Vali Şentürk’ten şehit ailesine ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehit Mesut Bilir’in ailesini ziyaret etti.

BİLECİK 02.05.2021, 11:02
5
Vali Şentürk’ten şehit ailesine ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehit Mesut Bilir’in ailesini ziyaret etti.

Vali Şentürk, 1995 yılında Van’da şehit olan jandarma onbaşı Mesut Bilir’in Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan annesi Hayriye ve babası Mehmet Bilir’i eşi Münevver Şentürk ile birlikte ziyaret etti. İkili aileyle bir süre hasbihâl ederken, Vali Şentürk, şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığında bulundu.
Yorumlar (0)
28°
açık