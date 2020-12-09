Vali Şentürk’ten restorasyonu bitmek bilmeyen valilik binasında inceleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte 3 yıl önce restorasyonuna başlanan ve çalışmaların bitmek bilmeyen valilik binasında inceleme yaptı.

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Valiliği olarak hizmet veren hükümet konağı binasında devam eden restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Şentürk’e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Yardımcısı Mehmet Akil Şahin eşlik ederken, ilgililerden bilgi aldılar.

Öte yandan 2017 yılında Mart ayında başlanan ve işin süresi 600 gün olarak belirlenen Bilecik valilik binasının restorasyon halen bitmezken, İl Özel İdaresinin ekstra çıkan işler için ikmal inşaat ihalesine çıkacağı öğrenildi.