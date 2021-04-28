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Vali Şentürk, öğrencilerle iftar yaptı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kız öğrencileyile bir araya gelerek iftar yaptı.

BİLECİK 28.04.2021, 13:25
Vali Şentürk, öğrencilerle iftar yaptı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kız öğrencileyile bir araya gelerek iftar yaptı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı. Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yüz yüze eğitim gören öğrencilere Ramazan ayıyla ilgili bir konuşma yapan Vali Şentürk, gençlerden gelen soruları da yanıtladı.
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