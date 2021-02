Vali Şentürk, "Mutasyonla vakayla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, esnaflara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarını yinelerken, "Mutasyonla ilgili ilimizde 1 vakamız oldu. Ondan kaynaklı tek bir noktada etkilenenler oldu, fakat çok yoğun bir izolasyon çalışmasıyla çok şükür yayılmadığını görüyoruz" dedi.

Bilecik’te hafta sonu uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında açık olan iş yerleri ile birlikte kent meydanındaki cadde ve sokaklar denetlenirken, denetime Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile kurum müdürleri katıldı. Denetimlerde Vali Bilal Şentürk, Bilecik’te görülen mutasyonlu virüs ve okulların açılmasına ilişkinde açıklamalarda bulundu. Vatandaşların ve esnafların sahiplenmesiyle korona virüsle mücadele edildiğini anlatan Vali Şentürk, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Yaklaşık bir senedir yoğun bir şekilde korona virüsle mücadele ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Başta sağlık ekiplerimiz olmak üzere sivil denetim ekiplerimiz, kolluk birimlerimiz, vefa sosyal destek ekiplerimiz yani topyekûn kamu görevlileri ve vatandaşlarımızın bilinçli bir çabasıyla korona virüsle ilgili mücadelemizde iyi bir noktaya geldik. Ancak biz şunu biliyoruz ki bu iş bir dağa tırmanırken meselesi gibi. Bıraktığınız an düşebilirsiniz. Dolayısıyla biz düşmemek ve tedbirleri gevşetmemek adına tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de hafta sonları dışarı çıkma yasaklarıyla ilgili genel bir denetim yapmak istedik.”

"Başarı bizi rehavete düşürmemelidir"

Vali Şentürk, açıklamasının devamında, “Vatandaşlarımızın oldukça bilinçli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz de 24 saat vardiyalı çalışanlar olduğu için doğal olarak bir sirkülasyon oluyor. Temel ihtiyaçların temini noktasında tüm vatandaşlarımız yürüme mesafesindeki iş yerlerinden temel ihtiyaçlarını temin edebiliyorlar. Bu anlamda bir sıkıntının olmadığını da görüyoruz. Başarı bizi rehavete düşürmemelidir. Bugün inşallah aşımızı da olacağız. Aşının da etkisiyle virüsle mücadelede ilimiz olarak en iyi şekilde götüreceğimizi düşünüyoruz” dedi.

"Yoğunlaşma ihtimalini göz ardı etmiyoruz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, mutasyonlu virüs hakkında değerlendirme yaparak, “İlgili dediğim gibi teyakkuz halinde olmak zorundayız her an her yerde mutasyonlu veya mutasyonsuz virüsle ilgili bir yoğunlaşma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Bakıyorum son günlerde bazı günler çok minimum noktalara iniyoruz bazı günlerde artışlar görebiliyoruz. Bu bir kişiden yaklaşık 10 kişiye bulaşma durumundan kaynaklanıyor. Belirli bir bilinç oluştu çok şükür. Ama acil durumlar oluyor bu genel tedbirlere ilişkin bir delme etkisi gösterince ister istemez tabi yine de vakalar olabiliyor” dedi.

"Tuttuğumuz çizgiyi korumamız lazım"

Mutasyona uğrama noktasında hem de normal virüsün yaygınlaşmaması noktasında tuttulan çizgiyi korunması lazım olduğunu söyleyen Vali Şentürk, sözlerine şöyle deva etti.;

“Bu çizgiyi korumak sadece bize kalmıyor çünkü biz dışarıda da etkileşim halindeyiz. Büyük şehirlerin ortasındayız yoğun sirkülasyon olabiliyor. Ev oturmalarında özellikle hassasiyeti korumamız gerekiyor. Akrabamız, eşimiz, dostumuz olabilir ama bir araya gelmelerde maske ve mesafe hususuna dikkat etmeliyiz.”

"Aşının olumlu etkisini göreceğiz"

Açıklamasını devamında, aşının virüs üzerinde önemli bir koruma getireceğini anlatan Vali Şentürk, “Aşının da olumlu etkisini göreceğiz, hayatı devam ettireceğiz bir noktada. Esnafımızın halini ve hatırını soruyoruz. Hiçbir tedbir keyfi değil. Hiçbir zaman tezgâh kapatmakla ilgili bir çabası olmadı arkadaşlarımızın. Belki bin defa uyardığımız ama cezai işlem yapmadığımız birçok insan var. Ama şunu diyoruz kurallara uyulmazsa bunun gereği uygulanır muhakkak. Bu kurallar hepimiz için. Bir kişinin boş vermişliği bütün toplumu etkileyecekse buna fırsat veremeyiz” ifadelerine yer verdi.

"Kent merkezinde Aşağıköy’den başlıyoruz"

Vali Şentürk, yüz yüze eğitim hakkında da bilgi vererek, “Bilecik’te Aşağıköy’de okulların açılması ile ilgili çalışmamız var. Bu bir süreç ve süreci bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Burada temel olan ne yasak ne değil. Nerede olursa olsun kısıtlamalar alınıyor ama bir araya gelmelerin olduğu her ortama müdahale edeceksiniz dedik. Şimdi biz de bir araya gelme noktasında okulların açılmasıyla birlikte oluşabilecek riski ortadan kaldırmak bakımından Aşağıköy’den başladık. Orada öğrenci yoğunluğumuzun azlığından dolayı, seyrek olmasından dolayı oradan başlıyoruz” dedi.

"Birden bütün kapıları açmak doğru değil"

Vali Şentürk açıklamasının sonundan “Önümüzdeki süreci hızlı bir şekilde takip edeceğiz ortaya çıkabilecek risklere istinaden bakanlığımızda koordineli bir şekilde adım adım, aşama aşama açmak istiyoruz. Ama bu tamamen bilim kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde şekillenecek bir süreç olacak. İlk açılışı oradan yapıyoruz. İnşallah tedbirli bir şekilde tedbirli bir hayatı idame ettirme noktasında daha geniş bir sayıda öğrenci kitlemizi de eğitim ve öğretime kavuşturacağız inşallah. Hepimiz okulları ve öğrencilerimizi özledik. Bütün öğretmenler öğrencilerini özledi. Uzaktan görüşüyorlar ama yüz yüze görüşmeden olmuyor. Bir taraftan da böyle bir tehdit karşısında da riski göze alarak birden bütün kapıları açmak doğru değil. Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde tedbirden ilimizde de inşallah okullarımızı açacağız” ifadelerine yer verdi.