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Vali Şentürk, İnan ailesiyle iftar yaptı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte yaşayan İnan ailesiyle iftar yaptı.

BİLECİK 01.05.2021, 11:25
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Vali Şentürk, İnan ailesiyle iftar yaptı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte yaşayan İnan ailesiyle iftar yaptı.

Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk ile birlikte İstasyon Mahallesinde yaşayan İsmail ve Fatma İnan çiftini ziyaret etti. Vali, Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, İnan ailesiyle birlikte iftar yaparak, Ramazan ayının hayırlı geçmesi dileğinde bulundu.

Arından Vali Bilal Şentürk’ün eşi Münevver Şentürk, Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Öksüzoğlu ve Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Atay ailelerini ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.
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