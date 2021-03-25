Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından tekrar yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ve Müdür Yardımcısı Halis Çelik ile birlikte Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Vehbi Şahan, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Sınıfları ziyaret eden Vali Şentürk, öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyerek, ’’Yüz yüze eğitim öğretime başlayan okullarımızda tüm tedbirlerimizi alarak bütün ihtiyaçları karşılandı. Çocuklarımız okullarını, bizlerde çocuklarımızı özlemiştik. Pandemi nedeniyle bir süre sıralarında tek oturacaklar. Tedbirli olacaklar, kendilerini, çevrelerini ve ailelerini de koruyacaklar. Virüsü okulumuzdan içeriye sokmayacak şekilde bilinçli hareket edeceğiz. Temizliğe özen gösteriyoruz, belli bir aralıklarda mesafe koyuyoruz ve maskemizi de çıkartmıyoruz. İletişim ve dil kullanım becerinizi geliştirirseniz başarılı olursunuz. Kendisini sevmeyenin, kendisiyle barışık olmayanın topluma faydası olma şansı olmaz. Kendinize değer verin’’ dedi.

Çocuklara virüse karşı ’’okulda neye dikkat etmeliyiz’’? sorusuna, çocukların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız cevabı vermeleri üzerine Vali Şentürk, ’’Çocuklarımız bilinçli, hep birlikte virüsü yeneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Ertuğrul Gazi İlkokuluna geçen Vali Şentürk, Okul Müdürü Yılmaz Benlice’den pandemi ile mücadele alınan tedbirler hakkında bilgi alarak, çocuklarla bir araya geldi.