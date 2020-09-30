Vali Şentürk: “Bilecik’te virüsü henüz etkisiz hale getiremedik"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, merkeze bağlı köy muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda, "Korona virüsle mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. İlimizde bu virüsü henüz etkisiz hale getiremedik" dedi.

İl Özel İdare Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda korona virüsle mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Bilal Şentürk, bu süreçte köy muhtarlarına da önemli görevler düştüğünü söyledi. Tedbirler ve önlemler konusunda muhtarlardan destek isteyen Vali Şentürk şöyle konuştu:

“Korona virüsle mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. İlimizde bu virüsü henüz etkisiz hale getiremedik. Başta siz muhtarlarımızın katkılarıyla ve bilinçli davranışlarıyla maske, mesafe ve temizlik konusuna azami özen gösterilmesini istiyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz. Duyarlılığı köylerimizde de artıralım. Beraber mücadele vereceğiz. Yazın köylerimize gelen vatandaşlarımız artık döndüler dolayısıyla köylerimiz açısından kontrolün kolay olacağını değerlendiriyoruz. Herhangi bir vaka olduğunda hemen 112’yi arayın. Korona virüsü ile alakalı bir durum varsa 112’nin aranması yeterli. Sağlık ekiplerimiz yerinde müdahale ederek testini yapıyor ve evde tedavisi gerçekleştiriliyor. Hastaneye intikal etmesi gerekiyorsa sağlık ekiplerimiz getiriyor. Dolayısıyla bu konudaki duyarlılığı sizin de takviye etmenizi arzu ediyoruz."

Kamu hizmetlerinin işleyişi ile ilgili köylerde vatandaşların yaşadığı sıkıntıların muhtarlar tarafından iletilmesini isteyen Vali Şentürk, kamu birimlerinin eldeki imkanı eşit, dengeli ve adil bir şekilde vatandaşın memnuniyetini sağlayacak şekilde sunduklarını söyledi. Vali Şentürk’ün konuşmasının ardından muhtarların talep ve şikayetleri değerlendirildi.

Toplantıya Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, İdare ve Denetim Müdürü İ. Hakkı Elmas, Merkez İlçe İl Genel Meclisi üyeleri ile köy muhtarları katıldı.