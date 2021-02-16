Vali Şentürk, "Bilecik’te ürün çeşitliliğini saymakla bitiremiyoruz"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilin verimli topraklara sahip olduğunu anlatarak, "Gelir getirici ürünlere yönelik projeler yapmalıyız. İklim özelliklerine bağlı olarak da tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahibiz" dedi.

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 2021 yılında devam eden projeler ve planlan projeler tanıtıldı. Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi salonundaki toplantıya, Vali Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve Muhtarlar Deneği Başkanı İlhami Çınar ile üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.

"Verimli topraklara sahibiz ve üretim potansiyelimiz yüksek"

Vali Şentürk, gelir getirici ürünlere projelere ve çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizerek, ’’Teşvik edici projelerde üreticimize rehberlik yaparak, yeni ürünlerle hem üreticimizi kalkındıracağız hem de ürünümüzü tanıtmış olacağız. İlimizdeki ürün çeşitliliğini saymakla bitiremiyoruz. Verimli topraklara sahibiz ve üretim potansiyelimiz yüksek, Gelir getirici ürünlere yönelik projeler yapmalıyız. İklim özelliklerine bağlı olarak da tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahibiz’’ dedi.

Milletvekili Yağcı da müdürlüğün katkı sağlayacak projelerini yakından takip ettiğini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da, müdürlüğün 2020 yılı içerisinde yaptığı projeler ile 2021 yılında devam eden ve planlan projeler hakkında sunum yaptı.