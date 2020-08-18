Vali Şentürk, artan vak’alar sonrası uyarıda bulundu
VALİ ŞENTÜRK, ARTAN VAKALAR SONRASI UYARIDA BULUNDU
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kentte artan Korona virüs vak’aları nedeniyle uyarıda bulunarak, "Sevinçlerimizi hüzne çevirmeden maske-mesafe-temizlik hususlarına azami özen göstermek durumundayız" dedi.
Vali Şentürk, yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez Aşağıköy ile Bozüyük ilçemiz İçköy Mahallesinde toplu katılımlı programlar (düğün, mevlit) nedeniyle pozitif vak’alar görülmüş olup, temaslı sayısının çokluğu nedeniyle, vak’aların bulaşı riskini azaltmak ve alınan tedbirlerin etkinliğini sağlamak üzere belirtilen yerleşim birimlerinde kısmi ve genel karantina uygulanmak durumunda kalınmıştır. Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen ve son zamanlarda yayılma gösteren Korona virüsle mücadeleyi hep beraber yapabiliriz. Sevinçlerimizi hüzne çevirmeden maske- mesafe- temizlik hususlarına azami özen göstermek durumundayız. Toplu programlarda daha da özenli ve dikkatli olalım. Sağlık için hepimiz için" dedi.
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