Vali, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerife katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerife katıldı.

Vali Kızılkaya, 2019 yılında beraber şehit düşen Abdülhamit Bilgen ve Yunus Emre Mermer’in şehadetinin yıl dönümünde okutulan mevlid-i şerife katıldı. Düzenlenen mevlide, Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya’nın yanı sıra, askeri ve mülki erkan ile şehit ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kızılkaya’nın vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin ailesiyle yakından ilgilendiği program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlid-i şerif okunması ve şehitlerin aziz ruhuna hep birlikte dua edilmesiyle sona erdi.