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Vali Kızılkaya’dan şehit babası Esmer’e ziyaret
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2016 yılında şehit olan Kazım Esmer’in babası Mehmet Esmer’i ziyaret etti.
BİLECİK 18.03.2022, 10:19
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2016 yılında şehit olan Kazım Esmer’in babası Mehmet Esmer’i ziyaret etti.
Vali Kızılkaya, 2016 yılında polis memuru olarak görev yaparken Mardin’in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit olan Kazım Esmer’in babası Mehmet Esmer’i, Söğüt’teki evinde ziyaret etti. Vali Kızılkaya’ya Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer eşlik etti. Kazım Esmer ile bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya ardından şehidin ruhu için Fatiha okudu.